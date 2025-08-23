Юрий Стоянов выпустит новый музыкальный альбом к концу сентября

Актер и музыкант Юрий Стоянов готовит к выходу новый музыкальный альбом, в который войдут ранее не публиковавшиеся композиции. Об этом он сообщил ТАСС .

«Хотел бы где-то к концу сентября чтобы он вышел», — приводит агентство его слова.

По словам артиста, в пластинку войдут около десяти песен, которые будут выполнены в оркестровой аранжировке, но важным инструментом останется гитара.

Артист отметил, что точные производственные сроки пока не определены. Стоянов также сказал, что ранее публиковал музыку на YouTube Music, но теперь доступ туда закрыт, поэтому новые треки будут размещены на российских платформах.

Ранее стало известно, что режиссер Вуди Аллен примет участие в Московской международной неделе кино.