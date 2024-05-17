Янина Студилина назвала российское актерское образование лучшим в мире | 360°

Культура 17 мая 2024, 18:32 Янина Студилина назвала российское актерское образование лучшим в мире Актриса Студилина назвала российское актерское образование лучшим в мире РИА «Новости»

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Артистка Янина Студилина назвала российское актерское образование лучшим в мире. Своим мнением она поделилась с «Газетой.Ru».

«Удивительным образом в школе Ли Страсберга учат по той же системе Станиславского и Чехова. Но в Щукинском училище больше, конечно, театральный подход, там дают базу, которая необходима. Наше образование, мне кажется, лучшее, потому что мы учимся по первоисточнику», — отметила артистка.

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Актриса дала оценку, основываясь на своем опыте обучения в Театральном институте имени Щукина и в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке. Студилина добавила, что считает американскую систему обучения полезной, особенно в части подготовки к кастингам и адаптации к кинематографической среде.

Ранее худрук МХТ Константин Хабенский объяснил, почему актер должен иметь образование. Он заявил, что учеба крайне важна для формирования профессиональных качеств.