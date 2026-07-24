«Я смотрю со стороны». Раймонд Паулс философски воспринял запрет его песен в Латвии

Раймонд Паулс с философским спокойствием воспринял запрет восьми своих песен к трансляции на радиостанциях Латвии. Комментарий известного композитора опубликовал ТАСС .

«Все везде запретили. Там нельзя петь по-русски, там нельзя еще что-то… Ну что еще нового? Пусть запретят, я смотрю со стороны. Не знаю, куда это приведет», — заявил Паулс.

Ранее Сейм Латвии принял закон, запрещающий трансляцию на радио композиций, созданных при участии людей, находящихся под санкциями. Речь идет об авторах и артистах, на которых наложили ограничения в республике или Евросоюзе. Исполнители восьми песен Раймонда Паулса также оказались в списке.