Итоги всероссийского «Культурного марафона» подвели в Москве
Итоги всероссийского конкурса «Культурный марафон», проведенного при поддержке Министерства культуры, подвели в Москве. Цель проекта — помочь школьникам по-новому взглянуть на классику и сделать чтение по-настоящему увлекательным.
Талантливые ребята со всей России представляли свои варианты обложек к классическим произведениям. На конкурс поступило около 30 тысяч заявок. Рисунки 11 человек украсили электронные версии произведений в сервисе «Яндекс Книги».
«Чтобы нарисовать классную, качественную обложку, нужно, чтобы ребенок книгу прочитал, чтобы он ее понял, чтобы он погрузился в эту тематику, сопереживал с героями — и тогда обложка становится красивая, интересная, качественная, и будет привлекать любого будущего читателя», — рассказал руководитель сервиса Виталий Григораш.
Победителей в другой номинации — «Внеклассное чтение» — наградили специальными призами.