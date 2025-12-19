Итоги всероссийского «Культурного марафона» подвели в Москве

Талантливые ребята со всей России представляли свои варианты обложек к классическим произведениям. На конкурс поступило около 30 тысяч заявок. Рисунки 11 человек украсили электронные версии произведений в сервисе «Яндекс Книги».

«Чтобы нарисовать классную, качественную обложку, нужно, чтобы ребенок книгу прочитал, чтобы он ее понял, чтобы он погрузился в эту тематику, сопереживал с героями — и тогда обложка становится красивая, интересная, качественная, и будет привлекать любого будущего читателя», — рассказал руководитель сервиса Виталий Григораш.

Победителей в другой номинации — «Внеклассное чтение» — наградили специальными призами.