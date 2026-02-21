Исторический музей представил в Туле выставку «Сокровища полковых музеев. Традиции и реликвии российской армии»
Государственный Исторический музей открыл в Туле новую экспозицию под названием «Сокровища полковых музеев. Традиции и реликвии российской армии». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Выставка разделена на четыре тематических раздела: «Герои и награды», «Офицерское собрание. Юбилеи полков», «Полковые святыни», «Под высочайшим шефством».
Экспонаты включают исторические артефакты, связанные с российской армией, такие как предметы из полковых музеев, офицерской среды и частных коллекций, хранимых в фондах музея. Особое внимание привлекает экспонат, имеющий особое значение для Тульской области, — нагрудный знак 72-го пехотного Тульского полка.