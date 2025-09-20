Путин выступил с видеообращением к гостям и участникам «Интервидения»

Президент России Владимир Путин направил видеоприветствие участникам и зрителям международного музыкального конкурса «Интервидение». Его обращение опубликовали на сайте Кремля .

«Сегодня состоится одно из самых ожидаемых культурных событий года: финал возрожденного Международного музыкального конкурса „Интервидение“», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что конкурс сохраняет традиции, но приобретает новые масштабы. По словам Путина, участие представителей более чем 20 стран делает «Интервидение» площадкой для культурного диалога и укрепления дружбы между народами.

Президент отметил, что современный мир «испытывает огромный запрос на справедливость и равный доступ к культурному прогрессу», а сам конкурс отвечает этому запросу. Он выразил уверенность, что «Интервидение» станет узнаваемым и любимым событием во всем мире.

Путин пожелал конкурсантам успешных выступлений и признания, а зрителям — ярких эмоций и радости от встречи с настоящим творчеством.

Красная ковровая дорожка «Интервидения» прошла сегодня на площадке Live Арена в Москве. Первым на ней появился певец и посол конкурса Дима Билан. Также в числе гостей были Зара, группа «Новые самоцветы», Игорь Матвиенко и Соя. Финал конкурса состоится 20 сентября, Россию представит певец Shaman, а в состав жюри войдет Игорь Матвиенко.