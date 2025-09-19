Сегодня 11:40 Все о цене Интервидения: как монетизируют шоу и сколько за него отдало правительство 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Культура

Российский аналог Евровидения — конкурс песни Интервидение — состоится на подмосковной «Live Арене» 20 сентября. Правительство выделило сотни миллионов рублей на организацию шоу, еще часть финансирования поступит от спонсоров и продажи билетов.

Бюджет правительства на Интервидении Правительство России выделило на проведение Интервидения 750 миллионов рублей из бюджета. Контроль за эффективным и целевым использованием денег возложили на МИД. Кабинет министров должен получить отчет о расходовании средств до 1 февраля 2026 года.

Фото: РИА «Новости»

Спонсоры Интервидения У конкурса, помимо правительственного бюджета, есть спонсоры. Например, один из партнеров — ВТБ. Стратегическим партнером выступает RWB (объединенная компания оператора наружной рекламы Russ и маркетплейса Wildberries), генеральным международным спонсором — Минкультуры ОАЭ, официальным спонсором — Минкультуры Катара. Среди партнеров на официальном сайте Интервидения значатся химический холдинг «ФосАгро», компания «Легенда Байкала», предприятие «Транснефть» и другие. Условия партнерства официально не раскрывались. Пакет спонсорства стоил 100-150 миллионов рублей, заявил источник РБК в одной из крупных рекламных групп. В эту сумму вошли устные упоминания брендов ведущими, динамические заставки и логотипы компаний во время трансляции, видеоролики на внутренних экранах, промоточки в холле и на территории проведения шоу, аудиообъявления до начала мероприятия, логотипы на форме волонтеров и публикации в соцсетях Интервидения.

Фото: РИА «Новости»

Трансляция конкурса привлекла рекламодателей благодаря яркому развлекательному контенту и высокой вовлеченности зрителей. Такие шоу традиционно собирают «живую» аудиторию в прямом эфире и вызывают активное обсуждение в социальных сетях. Пока по масштабу Интервидение не сопоставимо с Евровидением — последнее имеет десятилетиями выстроенный международный бренд и сотни миллионов зрителей, отметила директор по инсайтам и стратегическим решениям группы компаний «Игроник» Аида Саидова. «Но именно в этом и обратная сторона — уже ожидаемый контент „Евровидения“ снижает новизну восприятия, а у относительно новых шоу есть возможность сформировать всплеск интереса» — добавила она.

Фото: РИА «Новости»

Монетизация через продажу билетов Еще одним каналом монетизация Интервидения является продажа билетов. Она стартовала 1 августа, 22 числа того же месяца началась вторая волна продаж. В первые часы после старта большую часть базовых билетов стоимостью три тысячи рублей выкупили. За два дня до мероприятия в продаже оставались лишь самые дорогие билеты. Место в центральной части амфитеатра стоило 96 тысяч рублей. За расположение на балконах и в конце амфитеатра нужно было заплатить 12,6 тысячи рублей. Монетизацию телешоу обычно осуществляют за счет продажи прав на трансляцию. Показывать Интервидение в России будет Первый канал.

Фото: РИА «Новости»

Аренда «Live Арены» «Live Арена» рассчитана на 11 тысяч человек. В публичном доступе нет данных об условиях аренды площадки. Источники РБК утверждают, что «Live Арена» с учетом дней застройки и разбора декораций обошлась в 50 миллионов рублей. Еще один источник отметил, что площадка сдается в аренду на возмездной основе, но в связи с имиджевой значимостью события для самой арены стоимость отличается от стандартной. Приз за победу в Интервидении Денежный приз за победу в Интервидении составит 30 миллионов рублей. Также победителю вручат кубок международного конкурса. По правилам шоу, первое место нельзя разделить между несколькими исполнителями.

Для сравнения, Евровидение стало одним из самых дорогих в 2014 году. Тогда конкурс проводили в Дании, мероприятие стоило 60 миллионов долларов. Большую часть этой суммы направили на строительство концертной арены.

На Евровидение в 2009 году в Москве потратили 44 миллиона долларов. Спонсорами мероприятия выступили Ростелеком, Райффайзенбанк, Schwarzkopf, PepsiCo, Gold Mine Beer и Mary Kay.