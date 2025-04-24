Индийский фильм «Элизиум» получил главный приз ММКФ

Лучшим фильмом основного конкурса Московского международного кинофестиваля стала картина «Элизиум» индийского режиссера Прадипа Курбы. Он же забрал награду за лучшую режиссуру. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в московском театре «Россия» сообщило РИА «Новости» .

Председатель жюри фестиваля испанский кинопродюсер и режиссер Луис Миньярро, объявляя победителя в конкурсе «Лучший фильм» заявил, что решение о победе «Элизиума» приняли единогласно.

Всего на главную награду Московского международного кинофестиваля претендовали 13 фильмов из разных стран.

Награду лучшей актрисы получила испанская исполнительница Мария Родригес Сото, исполнившая главную роль в фильме «Дом в огне» режиссера Дани де да Ордена. Лучшим актером признали Евгения Цыганова за роль «Семейное счастье» по роману Льва Толстого, снятого Стасей Толстой.

Приз Московского международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф присудили актеру Владимиру Ильину Почетного «Золотого Святого Георгия» ему вручил

президента киносмотра Никита Михалков.

В этом году в жюри Московского международного кинофестиваля вошли режиссер Алексей Герман-младший, актриса Марьяна Спивак, американский актер Джон Робинсон, румыно-французский режиссер Корнел Георгицэ, а также представительница Египта и Великобритании Бушра.

В прошлом году главную награду Московского международного кинофестиваля в основном конкурсе лучших фильмов получила картина «Стыд» иранского режиссера Мигеля Сальгадо. Свой фильм он снял при поддержке Катара и Мексики.