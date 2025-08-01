Иммерсивный бал-маскарад проходит в Петровском путевом дворце

Бал-маскарад в форме иммерсивного спектакля проходит в Петровском путевом дворце. Каждый зритель может стать полноценным участником действия и повлиять на развитие сюжета.

«Это всегда сложно, когда у тебя нет четвертой стены и когда зритель — прямо вот здесь», — рассказала актриса Карина Адегамова.

В основу сюжета легла пьеса «Маскарад» Михаила Лермонтова, которому и самому доводилось бывать во дворце. Для тех, кто купил билеты, существует дресс-код — им предлагается прийти в костюмах черного, белого или красного цветов. При этом финал постановки могут выбрать сами ее участники.

Бал стал частью фестиваля «Усадьбы Москвы», состоящего из более чем 50 площадок с квест-экскурсиями, пикниками, концертами и многим другим.