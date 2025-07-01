«Игру в кальмара» обвинили в плагиате трека из «Семнадцати мгновений весны»

Москвич решил засудить Netflix из-за плагиата в третьем сезоне «Игры в кальмара»

В России планируют подать в суд на стриминговую платформу Netflix из-за плагиата музыкальной композиции в третьем сезоне нашумевшего сериала «Игра в кальмара» (18+). Об этом «Газете.ru» сообщил гендиректор PR-агентства Consigliere Дмитрий Скрипниченко.

По его словам, в третьем сезоне телешоу прозвучал переработанный трек из советского фильма «Семнадцать мгновений весны».

«У меня складывается ощущение, что происходит незаконное использование композиции, которое никто не замечает», — отметил он.

Скрипниченко со своими адвокатами планируют подать иск в суд, а также пожаловаться в Роскомнадзор. Юристы уже изучают спорный эпизод в сериале, сравнивая композицию с творением советского композитора Микаэла Таривердиева. Кроме того, они готовят все необходимые документы.

По словам Скрипниченко, они могут также обратиться в международные организации, занимающиеся защитой авторских прав.

Ранее китайский художник Е Юнцин выплатил пять миллионов юаней (около 55 миллионов рублей) бельгийскому коллеге Кристиану Сильвену за многолетний плагиат.