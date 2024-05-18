Худрука РАМТ Бородина экстренно забрали в московскую больницу с пневмонией | 360°

Культура 18 мая 2024, 12:31 Худрука РАМТ Бородина экстренно забрали в московскую больницу с пневмонией Mash: в Москве экстренно положили в больницу худрука РАМТ Бородина Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / Global Look Press

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Театральный режиссер и художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин попал в больницу с пневмонией. Врачи оказывают пациенту всю необходимую помощь, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, состояние здоровье 82-летнего Бородина ухудшилось несколько дней назад. Он обратился за помощью к медикам с жалобами на высокую температуру, слабость и кашель. Во время обследования врачи выявили у режиссера затяжную пневмонию, начавшуюся еще осенью прошлого года.

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Бородин подтвердил РИА «Новости», что проходит лечение в медучреждении.

«Я нахожусь в больнице с воспалением легких», — сказал он журналистам.

Ранее у певца Николая Носкова медики выявили тромбоэмболию на фоне пневмонии. У артиста произошла закупорка легочной артерии, что может привести к рефлекторной остановке сердца.