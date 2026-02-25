Худрук Театра Сатиры Герасимов решил поставить спектакль о спецоперации

Народный артист России и художественный руководитель Театра Сатиры Евгений Герасимов рассказал о намерении создать постановку, посвященную событиям специальной военной операции. Своими планами он поделился с РИА «Новости» .

Герасимов 25 февраля отмечает свое 75-летие.

«Да, конечно. Важно, чтобы в основе такого спектакля был хороший драматургический материал, должна быть качественная драматургия», — заявил он, отвечая на вопрос, появится ли в Театре Сатиры спектакль об СВО.

Он объяснил, что ищет подходящий материал, но пока не получилось найти нужное произведение, способное стать основой для сюжета. При этом сейчас выходят очень проникновенные документальные ленты, которые затрагивают душу.

Ранее в Химках в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко провели выставку картин на тему ВОВ и СВО. Среди работ — полотна с изображением танка Т-34, штурмовика Ил-2 и другой техники.