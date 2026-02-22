Выставка картин на тему ВОВ и СВО открылась в Химках

Экспозиция развернута в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. В ней представлены работы членов Подмосковного союза художников.

Среди полотен — изображения танка Т-34, штурмовика Ил-2 и других исторических объектов. Центральное место занимает картина «Ангелы России», на которой запечатлен момент прощания матери с сыном, уходящим на фронт.

На открытии присутствовали председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский, представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции и деятели культуры. Сергей Малиновский отметил, что картина «Ангелы России» пробирает до мурашек и передает то, что нельзя выразить словами — собирательный образ каждой матери, ждущей сына, и каждого солдата, для которого семья и Родина едины.

Для гостей провели экскурсию по экспозиции, затем состоялся концерт. Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов подчеркнул, что открытие выставки — результат системной работы по сохранению культурного наследия и связи поколений.