Худрук театра Бикбаев заявил, что культура в России продолжает развиваться в ногу со временем

Художественный руководитель театра «Покровка.Театр» Дмитрий Бикбаев на пресс-показе первого мультимедийного драматического спектакля «Анна Каренина» заявил, что культура в России продолжает развиваться в ногу со временем. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам деятеля культуры, технологии все же не должны заслонять человеческую суть.

«Мы очень близки к человеку. У нас есть персонажи, которые ассоциируют как и дух Льва Николаевича Толстого, так и совесть, и воплощение других земных, простых вещей, без которых человеку очень сложно по жизни», — отметил худрук.

На сцене состоялась премьера постановки, режиссером которой выступил сам Бикбаев. Создатели полностью отказались от традиционных аналоговых декораций, применив концепцию открытой машинерии и решения из мира масштабных шоу: обратную, прямую и лазерную проекции.