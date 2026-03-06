Хабенский и Безруков получили должности
Хабенского назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ
Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в телеграм-канале.
«Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский, продолжая возглавлять Московский Художественный театр имени Чехова», — написала она.
Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал Сергей Безруков. Актер с 2014 года — худрук Московского Губернского театра, одновременно он ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.
Ранее Безруков заявил, что никогда не входил в число претендентов на пост ректора Школы-студии МХАТ. По его словам, занятости по руководству театром и преподавательской деятельности ему достаточно.