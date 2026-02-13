Безруков ответил на слух о назначении в Школу-студию МХАТ

Бурление слухов вокруг поста ректора Школы-студии МХАТ после добровольного ухода режиссера Константина Богомолова не утихает. Под атакой фейка оказался народный артист России и художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

Он объявил, что никогда не входил в число претендентов на пост ректора театрального учебного учреждения и даже не рассматривал для себя такой возможности.

«Занятости по руководству театром, преподаванию во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно», — заявил Безруков.

Артист добавил, что в одном из многочисленных сообщений узнал, что его подозревают в «коварных замыслах» по захвату поста ректора. Он подчеркнул, что это всего лишь фейк, который начал усиленно тиражироваться.

«Тем, кто отлично знает, что в этих домыслах ни слова правды, кто, как говорится, для потехи раздувает, ради хайпа, скажу: воля ваша, продолжайте, если это вас ментально оздоравливает. Здоровье важнее», — добавил Безруков.

Министерство культуры России в минувшую среду, 11 февраля, объявило, что приняло заявку Богомолова о сложении полномочий исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Нового руководителя театральному учебному учреждению в ведомстве пообещали назначить позднее.

Безрукова в число вероятных претендентов на руководящую должность включили источники ТАСС наряду с народным артистом Дмитрием Певцовым и руководителем Театра имени Пушкина Евгением Писаревым.

Певцов в комментарии журналистам заявил, что предложения о руководстве Школой-студией МХАТ не видел, но заранее от него отказывается.