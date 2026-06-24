Губернатор Петербурга Беглов назвал кропотливой работу по восстановлению дома купца Дернова
В Северной столице продолжается реставрация доходного дома купца Дернова, расположенного на Таврической улице. Губернатор Александр Беглов назвал работу кропотливой, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Специалисты восстанавливают лепной декор, купол и балконы здания, построенного более 120 лет назад по проекту архитектора Михаила Кондратьева.
Реставраторы работают над возвращением исторического облика зданию. На фасаде можно увидеть лепнину в виде драконов, листвы и цветочных мотивов.
За годы эксплуатации состояние доходного дома ухудшилось. Были выявлены проблемы с кирпичной кладкой и сгнившие металлические балки балконов, которые требуют замены, добавила «Мойка78».