Губернатор Петербурга Беглов назвал кропотливой работу по восстановлению дома купца Дернова

В Северной столице продолжается реставрация доходного дома купца Дернова, расположенного на Таврической улице. Губернатор Александр Беглов назвал работу кропотливой, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Специалисты восстанавливают лепной декор, купол и балконы здания, построенного более 120 лет назад по проекту архитектора Михаила Кондратьева.

Реставраторы работают над возвращением исторического облика зданию. На фасаде можно увидеть лепнину в виде драконов, листвы и цветочных мотивов.

За годы эксплуатации состояние доходного дома ухудшилось. Были выявлены проблемы с кирпичной кладкой и сгнившие металлические балки балконов, которые требуют замены, добавила «Мойка78».