«Гримаса системы». Победитель «Золотой маски» Курляндский отказался от награды

Дмитрий Курляндский стал победителем премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа композитора», но не стал ее забирать. На своей странице в Facebook* он объяснил отказ от награды событиями на Украине.

«Конечно, принять эту „Маску“ я не могу. Это персональная номинация, поэтому я имею право высказать свое персональное мнение: лично для меня сегодня „Маска“ стала гримасой системы, уничтожающей театр, а за ним и человеческие жизни», — написал он.

По словам композитора, он не может взять награду еще и из-за уголовного дела, по которому проходят создательницы спектакля-лауреата «Золотой маски» «Финист — Ясный сокол» Евгения Беркович и Светлана Петрийчук.

Он отметил, что в России некоторые театральные деятели «буквально поставлены к стенке, но они продолжают служить правде и чести».

Церемония вручения главной театральной премии «Золотая маска» состоялась в Москве в театре Вахтангова 24 июня. В этом году премия вернулась в Союз театральных деятелей.

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