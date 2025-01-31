ХХIII торжественная церемония вручения премии прошла в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Актер Сергей Безруков объявил победителя за 2024 год на церемонии.

«Достойный режиссер, достойное кино, достойная тема защитников Отечества. „Орлу“ для того, чтобы летать, необходим „Воздух“, — сказал он.

В номинации «Лучший игровой фильм» также были заявлены картины «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова, «Вечная зима» Николая Ларионова и «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова.

Картина «Воздух» получила шесть наград из 14 номинаций. В частности, за лучшие визуальные эффекты, лучший монтажи лучшую работу звукорежиссера.

Ранее культуролог Евгений Еременко оценил шансы актера Юры Борисова получить награду на 97-й церемонии вручения премии «Оскар» за фильм «Анора» как небольшие.