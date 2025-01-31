Гран-при «Золотого орла» получил фильм «Воздух» Алексея Германа — младшего
Картину режиссера Алексея Германа — младшего «Воздух» признали лучшим игровым фильмом, удостоив национальной кинопремии «Золотой орел». Информацию о победителях премии опубликовал портал «КиноПоиск».
ХХIII торжественная церемония вручения премии прошла в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Актер Сергей Безруков объявил победителя за 2024 год на церемонии.
«Достойный режиссер, достойное кино, достойная тема защитников Отечества. „Орлу“ для того, чтобы летать, необходим „Воздух“, — сказал он.
В номинации «Лучший игровой фильм» также были заявлены картины «Сто лет тому вперед» Александра Андрющенко, «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова, «Вечная зима» Николая Ларионова и «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова.
Картина «Воздух» получила шесть наград из 14 номинаций. В частности, за лучшие визуальные эффекты, лучший монтажи лучшую работу звукорежиссера.
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