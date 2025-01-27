Культуролог Еременко: шансы актера Борисова на получение «Оскара» невелики
Кандидат культурологии и доцент Евгений Еременко прокомментировал возможность российского актера Юры Борисова получить награду на 97-й церемонии вручения премии «Оскар» за фильм «Анора». Об этом сообщила Gazeta.SPb.
Эксперт признал, что шансы российского артиста на получение статуэтки невелики. Однако сама номинация даст ему больше возможностей утвердиться на международной арене, отметил специалист.
«Даже без статуэтки это прорыв. Как в свое время — собственно, „Оскар“ за „Москва слезам не верит“. Сейчас, кажется, резонанс близкий к тому, 45-летней давности», — заявил Еременко.
По его словам, талант Борисова позволяет перевоплощаться в самые разные образы, будь то создатель автомата Калашникова или романтичный Лев из сериала «Ольга».