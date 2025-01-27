Культуролог Еременко: шансы актера Борисова на получение «Оскара» невелики

Кандидат культурологии и доцент Евгений Еременко прокомментировал возможность российского актера Юры Борисова получить награду на 97-й церемонии вручения премии «Оскар» за фильм «Анора». Об этом сообщила Gazeta.SPb .

Эксперт признал, что шансы российского артиста на получение статуэтки невелики. Однако сама номинация даст ему больше возможностей утвердиться на международной арене, отметил специалист.

«Даже без статуэтки это прорыв. Как в свое время — собственно, „Оскар“ за „Москва слезам не верит“. Сейчас, кажется, резонанс близкий к тому, 45-летней давности», — заявил Еременко.

По его словам, талант Борисова позволяет перевоплощаться в самые разные образы, будь то создатель автомата Калашникова или романтичный Лев из сериала «Ольга».