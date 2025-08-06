Оперная певица из Балашихи выступила на фестивале «Таврида.АРТ»

С 1 по 3 августа в Крыму прошел крупнейший фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», в котором приняла участие талантливая жительница Балашихи, студентка Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского Олеся Мирошниченко. Она вошла в делегацию Московской области, состоящую из около 330 человек, и выступила на закрытии фестиваля в числе девяти лучших представителей региона.

Олеся Мирошниченко спела в дуэте со своим преподавателем и наставником Ксенией Гириной, с которой они подготовили заявку на участие в фестивале. Для отбора певица направила видео своих выступлений и видеоклипы, записанные совместно с педагогом.

«Для меня это был большой творческий опыт. Я очень хотела попасть на „Тавриду“ и благодарна за шанс представить Московскую область и свой родной город», — поделилась вокалистка впечатлениями от участия в фестивале.

Седьмой фестиваль «Таврида.АРТ» стал настоящим праздником искусства, акцентировав внимание на национальных мотивах, традициях и креативных форматах. На обширной территории площадью более 250 гектаров прошло свыше 300 мероприятий: музыкальные и театральные выступления, выставки, кинопоказы, мастер-классы, гастрономические ярмарки и творческие встречи. Более 100 тысяч человек из всех регионов России и 21 зарубежной страны стали участниками этого грандиозного события.