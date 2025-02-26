Госдума проконтролирует освещение патриотического контента федеральными СМИ

Депутаты Госдумы возьмут на контроль ситуацию, при которой песни патриотических исполнителей удаляются из эфира федеральных телеканалов. Об этом сообщил ТАСС .

Парламентарий Анатолий Грешневиков поднял этот вопрос на обсуждении повестки пленарного заседания. Он напомнил, что на одном из телеканалов 23 февраля из праздничной трансляции удалили две песни патриотических исполнителей.

«Это вызвало широкий общественный резонанс», — заявил источник в ГД.

По его словам, депутат призвал разобраться в ситуации. Председатель комитета нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил это профильному комитету по культуре и вице-спикеру ГД Петру Толстому.

С телеканалом уже провели переговоры, представители СМИ дали разъяснения. В будущем они пообещали избегать повторения подобных случаев.

Ранее в Красногорске прошла патриотическая акция «Быть здоровым — это модно!». Участниками мероприятия стали более 10 тысяч человек из 60 городов России и других стран.