Международная спортивно-патриотическая акция прошла в Красногорске
Участниками XIII международной акции «Быть здоровым — это модно!» стали более десяти тысяч человек из 60 городов России и других стран. Центральная площадка находилась в Красногорске, а организатором выступил спортивно-патриотический клуб «Ярополк».
«Наша акция широкой поступью двигается по городам нашей Родины и за ее рубежом. С каждым годом подключаются все новые участники, объединенные стремлением жить в здоровом будущем, сильной стране», — прокомментировал руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков.
Главным событием стало массовое обливание водой. В Красногорске одновременно облились 230 человек, а по всей России — более десяти тысяч. Самому младшему участнику было четыре года, а самому старшему — более 60.
«Для меня большая честь присутствовать на этом значимом мероприятии. От имени Молодежного фонда Шанхайской организации сотрудничества выражаю искреннюю благодарность организаторам, Московской региональной общественной организации „Ярополк“, а также всем, кто вносит вклад в укрепление здоровья молодежи, благополучие и международное сотрудничество», — отметил представитель Молодежного фонда Шанхайской организации сотрудничества Ван Юлинь.
Акцию приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества. К мероприятию в формате телемоста присоединились участники из Чили, Замбии, Нигерии, Мальты, Колумбии, Италии и других стран.
Гостей ждали спортивные соревнования и исторические экспозиции. Кроме того, на площади установили танк Т-34 из Музея техники Вадима Задорожного и транслировали кадры военной хроники. Также работали интерактивные зоны: шахматы, довоенная подготовка, соревнования по подтягиваниям, разборке автомата, кроссфит-турнир, полевая кухня и другие активности.
На мероприятие приехал певец и депутат Госдумы Денис Майданов. Он исполнил песню «Флаг моего государства». Напомним, акцию провели в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».