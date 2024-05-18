Дети из ЛНР посетили музей «Новый Иерусалим» в Подмосковье | 360°

Подмосковье 18 мая 2024, 17:03 Дети из ЛНР посетили музей «Новый Иерусалим» в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Воспитанники «Семейного центра» в ЛНР посетили музей «Новый Иерусалим» в Истре. Поездка состоялась впервые, а организовал экскурсию благотворительный проект «Синергия добра» в рамках акции «Доброе дело» при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Для ребят организаторы подготовили насыщенную программу. Помимо экскурсии в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре, для детей провели увлекательный мастер-класс по живописи — юные жители ЛНР встретились с художниками и нарисовали масляными красками картины по выбранным сюжетам. Все 19 юных участников погрузились в атмосферу творчества и остались очень довольны получившимися рисунками.

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«Творчество влияет на раскрытие потенциала детей. Когда они рисуют, они не только создают произведения искусства, но и устанавливают связь со своим внутренним миром, учатся выражать свои эмоции, идеи и мысли через цвета, формы и линии. Этот процесс самовыражения может быть очень терапевтическим», — отметила руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова.

Для ребят также выступил хор центра творческого развития и патриотического воспитания «Школа Гардемаринов» под управлением Дмитрия Харатьяна, а после концерта ребята получили памятные подарки.

«Ребята очень активные, общительные и любознательные. За эти несколько дней мы все очень сблизились, подружились, грустно расставаться. Желаю ребятам удачи во всем», — отметила координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Дзержинском Екатерина Грязина.

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