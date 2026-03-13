Гитару лидера Pink Floyd продали на аукционе за 14,55 млн долларов

Культовую электрогитару Black Strat бывшего фронтмена рок-группы Pink Floyd Дэвида Гилмора продали на аукционе в Лондоне за 14,55 млн долларов. Об этом сообщил журнал Rolling Stone.

Сумма стала рекордной для подобных музыкальных инструментов на аукционных продажах. Она побила предыдущий рекорд гитары лидера Nirvana Курта Кобейна, цена которой составила шесть миллионов долларов.

Гилмор использовал Black Strat при записи таких альбомов, как The Dark Side of the Moon (1973), Animals (1977) и The Wall (1979).

Ранее стало известно, что написанный в 1940 году автопортрет Фриды Кало ушел с молотка по рекордной цене. Его продали продали за 54,7 миллиона долларов.