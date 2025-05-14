Голливудская компания вернется в Россию с новым фильмом

Американская киностудия Lionsgate официально выпустит в российский прокат спин-офф «Джона Уика» — фильм «Балерина» с актрисой Аной де Армас в главной роли. Об этом сообщило издание Variety .

Картина увидит свет в России через посредничество дистрибьютора «Атмосфера Кино». В Lionsgate не стали комментировать информацию журналистов. При этом источники утверждают, что студия хотела бы продвигать собственные проекты в России, потому что «настроения изменились» и это связано с «ходом времени».

В России о том, что фильм выйдет в отечественный прокат, было известно еще зимой.

«Мы заявили фильм на рынок еще в феврале», — отметили РБК в пресс-службе «Атмосферы Кино».

По сюжету картины профессиональная балерина Ева Макарро одержима идеей найти виновных в гибели родителей. С этой целью она вступает в группировку «Руска Рома».

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