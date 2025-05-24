Главный приз Каннского фестиваля получил фильм «Простая случайность»

За «Золотую пальмовую ветвь» боролись более 20 картин, среди них «Два прокурора», «Нувель ваг», «Эддингтон», «Финикийская схема» «Сентиментальная ценность» и другие.

Главный герой фильма «Простая случайность» попал в ДТП с беременной женой и столкнулся с жестоким возмездием со стороны бывших заключенных. Их лидер захватил его для мести.

Создатели затронули в фильме темы справедливости, насилия и коллективного возмездия. Киноленту сняли без разрешения властей Ирана.

Ранее из-за аварии на кинофестивале пришлось прервать показ фильма режиссера Оливера Лаше «Сират». В жандармерии крупное отключение электроэнергии в Приморских Альпах связали с действиями злоумышленников.