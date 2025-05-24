Главный приз Каннского фестиваля получил фильм «Простая случайность»
Церемония закрытия Каннского кинофестиваля прошла во Франции. Главный приз вручили иранскому триллеру «Простая случайность» Джафара Панахи, сообщил телеканал France 2.
За «Золотую пальмовую ветвь» боролись более 20 картин, среди них «Два прокурора», «Нувель ваг», «Эддингтон», «Финикийская схема» «Сентиментальная ценность» и другие.
Главный герой фильма «Простая случайность» попал в ДТП с беременной женой и столкнулся с жестоким возмездием со стороны бывших заключенных. Их лидер захватил его для мести.
Создатели затронули в фильме темы справедливости, насилия и коллективного возмездия. Киноленту сняли без разрешения властей Ирана.
Ранее из-за аварии на кинофестивале пришлось прервать показ фильма режиссера Оливера Лаше «Сират». В жандармерии крупное отключение электроэнергии в Приморских Альпах связали с действиями злоумышленников.