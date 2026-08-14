Глава TopHit Краев объяснил, что Suno ввел лимиты на скачивание треков для спасения индустрии от ИИ-мусора

Доля нейросетевых треков в чарте хитов Рунета во втором квартале 2026 года составила почти 20%, и индустрия ищет способы навести порядок. Об этом ИА НСН заявил основатель портала TopHit Игорь Краев.

По его словам, сегодня любой человек может за пару минут бесплатно сгенерировать трек, не зная нот или языков. Количество такого контента уже в разы превышает человеческое творчество. В 99,99% случаев это откровенный мусор, который из-за несовершенства алгоритмов рекомендаций просочился в плейлисты стримингов и топы чартов.

«По данным TopHit, доля ИИ-треков в TOP 500 хитов российского интернета во II квартале 2026 года составила 18,6%. Лимиты на скачивание музыки в Suno призваны затруднить спам систем дистрибуции миллионами некачественных треков», — сказал эксперт.

Краев заверил, что ограничения не помешают творческому поиску профессионалов. Сервисы генерации вынуждены вводить лимиты под давлением правообладателей и ради экономии собственных средств.