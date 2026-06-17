Гитарист группы «Чайф» Бегунов оценил популярность памятника Балабанову в Екатеринбурге

На площади у Дворца молодежи в Екатеринбурге торжественно открыли памятник знаменитому режиссеру Алексею Балабанову. Скульптура, изображающая режиссера, сидящего в пустом трамвае, установлена недалеко от дома, где он жил. По словам гитариста рок-группы «Чайф» Владимира Бегунова, памятники нечасто становятся местом паломничества фанатов. Об этом написало ИА НСН .

Он отметил, что для этого нужно, чтобы «звезды сошлись». В качестве примера он привел Арбат, где внезапно появилась стена Цоя. Во время Чемпионата мира по футболу неприметное кафе превратилось в культовое место для болельщиков.

«Если все сложится, может, ажиотаж там и будет, но это редкость – когда памятник поставили и все к нему пошли. Это дело такое, тут звезды должны сойтись», — отметил Бегунов.

Он также подчеркнул, что у Балабанова специфическая аудитория, которая, по его мнению, может быть не слишком активной.