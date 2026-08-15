«Кион Музыка»: Геннадия Гладкова назвали самым популярным отечественным кинокомпозитором

Саундтреки к старым советским фильмам и мультфильмам остаются актуальными среди современных слушателей. Сервис «Кион Музыка» составил рейтинг самых популярных отечественных кинокомпозиторов к 95-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева. Об этом пишет «Сноб» .

Первое место по числу прослушиваний занял Геннадий Гладков, второе — Микаэл Таривердиев, третье — Эдуард Артемьев. Музыка Гладкова знакома зрителям по «Бременским музыкантам», «Обыкновенному чуду» и «Человеку с бульвара Капуцинов». Таривердиев написал музыку более чем к 130 фильмам, включая «Семнадцать мгновений весны» и «Иронию судьбы, или С легким паром!». Артемьев известен работой над фильмами Андрея Тарковского — «Солярисом», «Зеркалом» и «Сталкером».

В первую пятерку также вошли Алексей Рыбников и Александр Зацепин. В топ-10 — Вениамин Баснер, Андрей Петров, Гия Канчели, Максим Дунаевский и Исаак Дунаевский.

Лидером среди композиций стали две песни из «Бременских музыкантов»: «Песня и танец Атаманши и разбойников» и «Песня музыкантов-разбойников и разгон стражи». Третью строчку заняла «Серенада Трубадура» из продолжения мультфильма.

Аналитики также выяснили, где живут самые преданные слушатели композиторов. Музыку Гладкова чаще всего включали пользователи из Ленинградской области, Таривердиева — из Воронежской, Артемьева — из Пермского края.