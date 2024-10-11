Гендиректор Москонцерта Бачурин заявил, что многие слушатели уже не запоминают артистов
Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин в беседе с ИА НСН рассказал, как нейросети влияют на музыкальную индустрию.
Отрасль, сообщил эксперт, не получает необходимого количества хитов и известных имен. Несмотря на прирост певцов, хороших композиций не становится больше.
«Большинство на улице не скажет вам имя артиста, который исполняет их любимый трек. Потому что это работа искусственного интеллекта», — пояснил Бачурин.
По его словам, механика потребителя и музыканта претерпела деперсонификацию, добавил RT.