29 марта в 18.00 в концертном зале «Москва» состоится грандиозное культурное событие этой весны — гала-концерт «Топсцена». В этот вечер юные таланты со всей страны, лауреаты и обладатели Гран-при фестивального движения «Созвездие детских талантов», яркие детские коллективы и сольные исполнители, выступят на одной сцене с популярными звездами российской эстрады.

В концерте примут участие такие популярные звездные гости, как Алсу, Татьяна Куртукова, Милана Стар, Злата и Мирослава Быковы, Доминик Джокер, Амирчик, Тима Акимов и другие артисты. Публику ждет красочное шоу и множество неожиданных творческих дуэтов, где встретятся энергия молодости и мастерство признанных исполнителей.

Организаторы заботятся о настоящей поддержке начинающих артистов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Гала-концерт «Топсцена» подарит шанс каждому юному участнику проявить себя и исполнить мечту о большой сцене. Зрители гала-концерта смогут поддержать новые и уже известные имена, став частью большого творческого события весны.

Приглашаем вас стать частью гала-концерта «Топсцена» и поддержать это значимое событие!