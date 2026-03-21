Фразами «ни пуха, ни пера» и «к черту» разыгрывали ссору для обмана нечисти

Фразу «ни пуха, ни пера» раньше использовали перед охотой — жены говорили ее своим мужьям, а те отвечали «к черту». Сцена имитировала ссору и защищала семью от злых духов, рассказал РИА «Новости» заведующий кафедрой русского языка РГГУ, доктор филологических наук Игорь Шаронов.

«Фраза „ни пуха, ни пера“ в прямом своем значении плохая. Исходит она из того, что жена провожает мужа на охоту и желает ему, чтобы он ни с чем вернулся домой, не добыл ни птицы, ни зверя. Конечно, мужу это могло не нравиться. И вместо того, чтобы поблагодарить жену, он ее посылает к черту. То есть перед нами ситуация скандала», — объяснил специалист.

Ссору разыгрывали специально для нечисти. До принятия христианства славяне верили, что дух или черт всегда сидит за левым плечом человек и следит за его планами. Считалось, что сцена конфликта защитит от темных сил.

