Филолог Горина объяснила, что во фразе «жадина-говядина» важна не логика рифмы, а ее выразительность

Доктор филологических наук, преподаватель кафедры языка и стилистики УрФУ Евгения Горина рассказала «Абзацу» , что дразнилка про «жадину-говядину» и похожие на нее могут возникать ради смеха, желания привлечь внимание или шутливо кого-то обозвать.

По словам эксперта, логика в рифмах не всегда прослеживается, главное — их выразительность и запоминаемость.

«Важна не логика рифмы, а ее выразительность, запоминаемость, легкость воспроизведения. Также не слишком важна и финальная часть высказывания», — отметила филолог.

Горина добавила, что разные формы дразнилки могут быть популярны в разных регионах. Например, исследование Марии Ахметовой показывает, что вариант с «шоколадиной» чаще слышен во дворах Петербурга, а «турецкий барабан» используют москвичи.