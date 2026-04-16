Фотовыставка о дружбе Юрия Гагарина и Фиделя Кастро открылась на Кубе

Фотовыставка «От революции к звездам», посвященная дружбе между бывшим лидером Кубы Фиделем Кастро и советским космонавтом Юрием Гагариным, открылась в Гаване. Об этом РИА «Новости» рассказала представитель Россотрудничества Инна Четий.

«Выставка этого года особенная: 65 лет полета Гагарина, 65 лет его визита на Кубу и его дружбы с лидерами Кубинской революции, а также 100-летие со дня рождения команданте Фиделя Кастро», — сообщила Четий.

Экспозиция открылась в гаванском Центре Фиделя Кастро, она будет работать до 20 апреля. На фотовыставке представлены архивные кадры исторической встречи Гагарина и Кастро, обмена фуражками, а также детские рисунки на эту тему.

По словам заместителя директора Центра Фиделя Кастро Сисси Абай, организаторы с помощью выставки хотят подчеркнуть «ценность общего исторического опыта и принципов солидарности и сотрудничества между народами».

Президент России Владимир Путин включил полет Гагарина в главные события XX века.