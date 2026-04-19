Фонд культурных инициатив выделил 62,5 миллиарда рублей на грантовые проекты

Президентский фонд культурных инициатив поддержит проекты на общую сумму 62,5 миллиарда рублей с 2021 по 2027 год. Об этом сообщила руководитель департамента обучающих программ и регионального развития фонда Ольга Кузьмина на Балтийском культурном форуме в Калининградской области, ее слова привел ТАСС .

За пять лет работы фонд провел 15 грантовых конкурсов и поддержал свыше 11 тысяч проектов на сумму более 45 миллиардов рублей. Софинансирование проектов составило 45,4 миллиарда рублей, а средняя стоимость одного проекта достигла около четырех миллионов рублей.

По инициативе региональных властей по всей стране открыли 37 проектных офисов фонда. Среди поддержанных проектов — балет «Война и мир» в Донецком театре оперы и балета, мультимедийная выставка в Саратове и фестиваль «Уральская ночь музыки», вышедший на международный уровень.

Есть куда стремиться

Ментор обучающих программ фонда Никита Попов в свою очередь отметил, что есть и то, что хотелось бы улучшить.

«Главная проблема — проекты не продолжают жить после грантовой поддержки. Мы видим огромное количество заявок, но часто проекты, продукты и услуги прекращаются после окончания гранта и подачи финального отчета», — заявил ментор.

Попов добавил, что создаваемые на средства гранта спектакли, альбомы и краеведческая деятельность должны переходить в текущую работу.

Балтийский культурный форум прошел в Калининградской области в восьмой раз с 16 по 18 апреля 2026 года. В рамках мероприятия министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков рассказал об оснащении учреждений региона современными виртуальными средствами.