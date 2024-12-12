Фонд культурных инициатив начнет прием заявок на грантовый конкурс 17 декабря

Президентский фонд культурных инициатив анонсировал прием заявок на грантовый конкурс. В нем могут участвовать проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий, направленные на укрепление духовных ценностей. Заявки будут принимать с 17 декабря по 7 февраля.

К участию приглашают коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальных предпринимателей. Итоги первого грантового конкурса 2025 года подведут до 20 декабря.

Фонд уже провел 12 грантовых конкурсов. Поддержку получили более восьми тысяч инициатив со всего региона на общую сумму свыше 31 миллиарда рублей. На 2021–2025 годы для поддержки культурных проектов запланировано 42,5 миллиарда рублей.

Напомним, президентский фонд культурных инициатив создали по инициативе президента России Владимира Путина в 2021 году.