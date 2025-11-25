Филолог Малыгина связала интерес к советским фильмам со спокойной интонацией актеров

Доктор филологических наук, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности РАНХИГС Лидия Малыгина в эфире радиостанции « Говорит Москва » объяснила, почему многие россияне предпочитают пересматривать советские фильмы на новогодние праздники.

По ее мнению, спокойная и «правильная» интонация актеров помогает зрителям расслабиться и получить приятные эмоции. В отличие от советских лент, современные новости нередко вызывают напряжение из-за слишком быстрого и резкого темпа речи.

«Мы пересматриваем по 30 раз фильмы „Ирония судьбы, или С легким паром!“, вот эти все новогодние фильмы, потому что нас успокаивает правильная интонация», — отметила эксперт.

Как пояснила Малыгина, при просмотре у человека вырабатываются гормоны удовольствия, и он погружается в нужное эмоциональное состояние.