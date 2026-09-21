Филолог Кулакова назвала творчество основой развития человека

Филолог Марина Кулакова сообщила, что цифровые технологии не вытеснят книги, а станут для человека помощником. По ее мнению, чтение сохраняет популярность, поскольку развивает глубину восприятия, пишет «Время Н» .

Кулакова отметила, что искусственный интеллект обучается на результатах человеческого труда. Алгоритмы могут анализировать и структурировать тексты, но не способны заменить творческое мышление человека.

«Без живого творческого ума никакой алгоритм невозможен — он лишь помощник, который может структурировать данные и анализировать тексты. Но само творческое движение души присуще только человеку», — сказала филолог.

Эксперт считает, что технологии помогут людям развиваться, если они не откажутся от самостоятельного мышления и творческих усилий.

«Именно поэтому чтение остается модным трендом: оно возвращает нам глубину восприятия, которую не может дать бесконечная лента коротких видео», — резюмировала Кулакова.