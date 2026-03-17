Фильм «Сказка о царе Салтане» собрал в прокате более 2 миллиардов рублей

Кинокартина «Сказка о царе Салтане» по мотивам произведения Александра Пушкина собрала в российском прокате более двух миллиардов рублей. Данные об этом появились на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Режиссер картины — Сарик Андреасян, над производством работала Кинокомпания братьев Андреасян в партнерстве с телеканалом ТНТ и On Студией.

В широкий прокат фильм вышел 12 февраля. Съемки проекта проходили в несколько этапов. Натуру снимали на побережье Черного моря и в павильонах, где возвели целые города сказочного мира. В картине снимались Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина и другие актеры.

В праздничные выходные с 7 по 9 марта самым кассовым фильмом в российском кинопрокате стало семейное фэнтези «Царевна-лягушка 2». За три дня картина Александра Амирова заработала около 178 миллионов рублей, а общие сборы превысили 200 миллионов. Вторую строчку рейтинга заняла «Сказка о царе Салтане».