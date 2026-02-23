Фильм с Леонардо Ди Каприо стал триумфатором премии BAFTA
Боевик «Битва за битвой» с Ди Каприо получил шесть наград премии BAFTA
Лента «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли завоевала шесть наград престижной премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Об этом объявили на церемонии мероприятия.
Боевик с элементами черной комедии выдвинули на 14 номинаций. Фильм удостоили наградами «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший фильм».
Среди других номинантов жюри выделили работу «Грешники» режиссера Райана Куглера. Фильм завоевал три награды в 13 номинациях — за лучшую музыку, лучший оригинальный сценарий и лучшую женскую роль второго плана.
Лучшим фильмом на иностранном языке признали драму «Сентиментальная ценность» режиссера Йоакима Триера.
Днем ранее организаторы «Оскара» объявили номинантов на 98-ю кинопремию.