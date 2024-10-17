Фильм об адмирале Ушакове впервые показали в храме Христа Спасителя

Документальный фильм «Адмирал Ушаков. Восхождение» впервые показали в московском храме Христа Спасителя. Кинолента рассказывает о жизни и деятельности выдающегося русского адмирала Федора Ушакова, его принципах, взглядах и достижениях в профессиональной сфере. События охватывают период с детства Ушакова до его ухода в отставку. Его жизнь — пример доблести, верности долгу и милосердия.

Режиссером ленты выступил Сергей Лачин, известный благодаря своим работам о Петре I и Александре Суворове. Автор идеи и генеральный продюсер — Виктор Лещенко, продюсер — Дмитрий Шлопак.

Фильм сняли с благословения митрополита Викентия, постоянного члена Священного Синода РПЦ и почетного настоятеля духовно-исторического комплекса в честь Святого и Праведного воина Феодора Ушакова в Москве.

«Когда я шел по следам сражений непобедимого флотоводца, меня неотступно преследовал вопрос: что это? Удача? Математический гений? Новаторский подход?» — признался Лачин.

Команда кинематографистов побывала в главных локациях, связанных с биографией Ушакова: от его малой родины в Ярославской области до величественного Стамбула времен Османской империи, от затерянного в лесах Санаксарского монастыря в Мордовии до средиземноморской крепости на острове Корфу.

В картине рассказывается о том, как формировалась личность выдающегося адмирала на фоне политических и военных событий, которые привели к тому, что Россия стала великой морской державой.

В основе сюжета фильма лежит христианская тема, связанная с жизнью Ушакова: его духовная связь с родным дядей, преподобным Феодором Санаксарским, который был молитвенником и заступником адмирала.

Ранее президент Владимир Путин открыл памятник адмиралу Ушакову в центре Петербурга. Глава государства охарактеризовал Ушакова как выдающегося флотоводца и напомнил, что тот был причислен к лику святых. Жизнь адмирала была тесно связана с Санкт-Петербургом — он начинал свою службу на кораблях Балтийского флота и впитал в себя традиции, заложенные Петром I.