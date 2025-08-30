Фильм «Красный шелк» выйдет в Китае. Что о нем рассказал Путин

Россия и Китай выпустят много совместных фильмов. Один из них, «Красный шелк», скоро выйдет на экраны, сообщил президент России Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа» .

«Идет активная кооперация в сфере кинопроизводства. В феврале в российский прокат вышел совместный фильм „Красный шелк“. Ожидаем, что в ближайшее время его увидят зрители в Китае», — сказал он.

Путин напомнил о подписанном в мае Плане действий по кинопроизводству и учреждении Открытой Евразийской кинопремии. Он выразил надежду на то, что в будущем выйдет много российско-китайских фильмов, основанных на традиционных духовно-нравственных ценностях и верных моральных ориентирах.

В интервью перед визитом в Китай президент России также рассказал о попытках Запада исказить историю. По его словам, некоторые государства решили пересмотреть итоги Второй мировой войны.

Фильм «Красный шелк» вышел в феврале 2025 года. Он рассказывает о событиях 1927 года на Транссибирском экспрессе. Главные роли исполнили Милош Бикович, Глеб Калюжный и Елена Подкаминская.