Министр культуры Любимова рассказала о запуске совместных кинопроектов с Китаем

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова поделилась с aif.ru информацией о российско-китайских кинопроектах.
Она сообщила, что фильм «Красный шелк» получил прокатное удостоверение в КНР и скоро будет показан китайским зрителям.
«И было это непросто. Но уже снимается вторая часть под названием «Черный шелк». Также отмечу, что и в анимации у нас есть свои договоренности», — процитировал RT Любимову.
Министр отметила, что наиболее значимым результатом на данный момент является крупный проект с одной из ведущих кинокомпаний Китая. Стороны планируют создать совместный фильм о событиях Второй мировой войны.
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