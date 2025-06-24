Министр культуры Любимова рассказала о запуске совместных кинопроектов с Китаем

Она сообщила, что фильм «Красный шелк» получил прокатное удостоверение в КНР и скоро будет показан китайским зрителям.

«И было это непросто. Но уже снимается вторая часть под названием «Черный шелк». Также отмечу, что и в анимации у нас есть свои договоренности», — процитировал RT Любимову.

Министр отметила, что наиболее значимым результатом на данный момент является крупный проект с одной из ведущих кинокомпаний Китая. Стороны планируют создать совместный фильм о событиях Второй мировой войны.