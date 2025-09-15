Фильм «Дракула» стал лидером кинопроката в России

Фильм Люка Бессона «Дракула» возглавил кинопрокат в России и СНГ. Картина заработала 112,1 миллиона рублей за минувшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com .

Второе место в рейтинге заняло японское аниме «Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость». Картина за прошедший уикэнд заработала 55,5 миллиона рублей. Это в странах СНГ без учета России и Белоруссии.

Третья строчка рейтинга досталась мультфильму «Зверопоезд» производства США и Франции, чья премьера в России состоялась 11 сентября. Картина, рассказывающая о приключениях домашних питомцев, которые оказались в ловушке на движущемся поезде и пытались сорвать планы мстительного барсука Ганса, заработала 51,5 миллиона рублей.

Психологический триллер «Вниз» занял четвертое место. Российская картина вышла 4 сентября, одну из главных ролей сыграл певец Егор Крид. За минувшие выходные фильм собрал 26,5 миллиона рублей.

И замыкает пятерку лидеров фильм ужасов Майкла Чавеса «Заклятие 4: Последний обряд». Он заработал 23,6 миллиона рублей в странах СНГ без учета России и Белорусии.

В конце лета российский кинопрокат возглавлял мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при».