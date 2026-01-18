«Чудовищные впечатления». Россияне пожаловались на плохое качество «Аватара-3»

Российские зрители пожаловались, что в кинотеатрах показали пиратскую версию фильма Джеймса Кэмерона «Аватар 3: Пламя и пепел». Они отметили чудовищное качество с размытой картинкой и отвратительным уровнем звука, сообщило сетевое издание BFM.ru .

Картина Кэмерона вышла в мировой прокат в декабре 2025 года. В России решили показать отечественные сказки в новогодние праздники, отложив премьеру третьей части «Аватара».

Россияне смогли ее увидеть в четверг, 15 января, но разочаровались. По словам актера Дениса Косякова, у него после просмотра остались чудовищные впечатления.

«С качеством проблемы были чудовищные. По ощущениям, это была экранка — мутная, темная, движения какие-то размытые, было полное ощущение, что сейчас должны тени по экрану ходить, как на старых пиратских экранках», — рассказал он, добавив, что звук тоже был не Dolby Digital.

Косяков уточнил, что билет стоил 1900 рублей. Семейный поход в кино, где они еще купили попкорн, обошелся ему чуть больше 10 тысяч рублей.

Редактор портала Film.ru Евгений Ухов рассказал, что решил пропустить первые показы картины. Потом прочитал отзывы о фильме, а они оказались негативными. Он также выяснил, что российские кинотеатры не смогли оперативно приобрести копии фильма именно в хорошем качестве. По факту 3D нигде не показывают.

Ранее выяснилось, что звезда «Аватара» Зои Салдана оказалась самой прибыльной киноактрисой в мире.