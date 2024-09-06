Фестивали и мастер-классы пройдут на Чукотке в рамках проекта с выставки «Россия»

Чукотский проект «Молодежный культурный обмен», который стал победителем конкурса «Пространство будущего» на выставке-форуме «Россия», получит развитие в регионе. В рамках инициативы власти организуют выставки народного искусства, мастер-классы по традиционным ремеслам и фестивали. Об этом сообщил сайт национального центра «Россия».

Начальник Управления молодежной политики Чукотского автономного округа Хасан Маликов рассказал, что целью проекта является развитие культурного взаимодействия между разными этническими группами округа.

«Я представлял, как было бы замечательно организовать фестиваль для чукчей, где молодые люди могли бы не только увидеть традиционные яранги и костюмы, но и поучаствовать в соревнованиях на оленях <…>. Или как здорово, если бы юкагиры провели церемонию „Передача мудрости“», — рассказал он.

По его словам, организаторы проекта получили поддержку общественности и потенциальных партнеров. Культурно-познавательные мероприятия и экскурсии для молодежи начнут проводить в следующем году.

Ранее национальный центр «Россия» открыл онлайн-маршруты по прошедшей в ВДНХ выставке. Любой желающий может совершить виртуальное путешествие на сайте проекта.