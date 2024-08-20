Национальный центр «Россия» открыл онлайн-маршруты по выставке

Национальный центр «Россия» предоставил всем желающим возможность погрузиться в атмосферу прошедшей выставки с помощью виртуальных прогулок. Ознакомиться с павильонами и представленными в них экспозициями можно из любой точки мира на сайте проекта.

Разработчики создали 10 тематических маршрутов. Самым популярным оказался «Узнавая Россию. ДНК регионов», на котором можно изучить павильон № 75, где демонстрировались стенды всех 89 регионов. Экспозиция позволяет узнать об особенностях разных территорий, народах и их традициях.

Еще одной увлекательной темой, воплощенной с помощью цифровых технологий, стал маршрут «Комфортная жизнь в городе». Он показывает гостям виртуальной выставки достижения в строительстве, логистике и последних разработках, повышающих качество инфраструктуры.

В ноябре национальный центр «Россия» организует важное событие для художественной сферы. Он откроет выставку «Наследие для будущего», где представят работы молодых художников, которые проходили обучение в разных странах. В качестве куратора мероприятия выступит ректор Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский.