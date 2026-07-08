Директор Музыкального театра имени Шаляпина Юлия Стрижак в беседе с газетой «Петербургский дневник» поделилась информацией о предстоящем Санкт-Петербургском международном фестивале «Опера — всем». По ее словам, подготовка к событию стартовала еще зимой.

Вместе с Фабио Мастранджело и Виктором Высоцким команда обсуждала названия, исполнителей и локации для фестиваля.

«Мы живем этим проектом. Для нас он — один из самых любимых, отвечающих понятию "петербургская культура", год которой как раз сейчас и проходит в городе», — привел слова Стрижак сайт RT.

Организаторы стараются соблюдать баланс между русской и европейской классикой, включать в программу редко исполняемые произведения и привлекать известных исполнителей.

Фестиваль откроется 12 июля на Соборной площади Петропавловской крепости оперой Николая Римского-Корсакова «Псковитянка». Затем зрителей ждет «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича перед Елагиноостровским дворцом. На плацу перед Гатчинским дворцом покажут оперу Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Завершится фестиваль «Балом-маскарадом» Джузеппе Верди на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село».