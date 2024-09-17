«Фем-блатняк» и «куры-заточницы». Стала известна дата выхода нового романа Пелевина

Новая книга писателя Виктора Пелевина «Круть» выйдет в октябре. Об этом «Газете.ru» сообщила пресс-служба сервиса «Букмейт».

Издательство «Эксмо» совместно с «Яндекс Плюсом», «Букмейтом» и сервисом электронных и аудиокниг «Литрес» представило обложку и аннотацию романа. Триллер-детектив выйдет 3 октября в 20:24 в книжных магазинах. Читателям станут доступны аудио и электронная версии книги.

Роман продолжает развитие вселенной Tranhumanism inc — автор описал третий век Зеленой Эры.

«Имплант-коррекция „Открытого Мозга“ превратила женщин в доминантный гендер, и в уголовной иерархии изменился баланс сил. На ее вершину поднялся фем-блатняк — безжалостные куры-заточницы», — следует из аннотации.

Роман Пелевина «Путешествие в Элевсин» ранее попал в список номинантов на национальную литературную премию «Большая книга».